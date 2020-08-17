В Комздраве ответили, ожидается ли в Петербурге вторая волна коронавируса

Точно сказать, грозит ли городу вторая волна коронавируса, пока нельзя. Фото: rospotrebnadzor.ru

Точно сказать, грозит ли городу вторая волна коронавируса, пока нельзя. Фото: rospotrebnadzor.ru

Комитет по здравоохранению Северной столицы ответили на запрос gazeta.spb.ru, касающейся эпидемиологической обстановки в городе.

Точного ответа на вопрос «Будет ли вторая волна коронавируса?» в ведомстве дать не смогли. Отсутствует и информация о вероятности ее возникновения. Однако в Комздраве отметили, что уже сейчас ведется подготовка к эпидемии ОРВИ и в том числе к возможности увеличения заболеваемости коронавирусом.

В частности, на базах медицинских учреждений создается запас медикаментов, а в случае необходимости, в течение 72 часов под коронавирус вновь будут перепрофилированы 7839 коек. Помимо этого, экстренно сменить профиль на инфекционный в любой момент готовы и федеральные стационары.

В рамках профилактических мер по предупреждению эпидемии гриппа, в городе планируют провести вакцинацию минимум для 60% местных жителей.

Отметили в Комздраве и то, что в настоящее время ведется активное строительство второго корпуса для Госпиталя ветеранов войн. Он также сможет быть оперативно задействован для лечения пациентов с COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 159 жителей Петербурга заболели коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано всего два летальных случая. В рейтинге регионов, в которых выявлено наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербург занимает третье место — за все время эпидемии в городе заразилось 34168 человек.