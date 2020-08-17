Еще 159 жителей Петербурга заболели коронавирусом

За последние сутки в Северной столице зафиксировали 159 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на понедельник, 17 августа, за минувшие 24 часа в Петербурге зафиксировали только два летальных исхода от коронавируса и его последствий.

За время с начала пандемии в городе на Неве заражение коронавирусом подтвердили у 34 тыс. 168 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции составляет 2257. От ковида вылечились 24 тыс. 624 переболевших пациента.

По числу выявленных смертей от COVID-19 Петербург делит четвертое место с Ленобластью, Подмосковьем, Владимирской, Нижегородской, Томской областями, а также Хабаровском Пермском и Ставропольским краем. Во всех этих регионах зафиксировано по две смерти за последние сутки.

В тройку по смертности от коронавируса попали Москва (10 смертей), Мурманская и Свердловская области (по пять смертей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России 4 892 заболевших новым коронавирусом.