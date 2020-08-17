За сутки в России 4 892 заболевших новым коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России в 83 регионах из 85 зарегистрировано 4 892 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Из почти пяти тысяч новых пациентов 1 279 человек (26,1%) заразились, контактируя с теми, у кого подтвержденный COVID-19. Инфекция у них выявлена путем тестирования, клинических проявлений болезни не зафиксировано. Таким образом, нарастающим итогом число перенесших коронавирус или зараженных этим заболеванием в России упорно приближается к миллиону человек и сейчас достигло 927 745 случаев.

Кроме того, по состоянию на 10:00 17 августа выявлено также 55 смертей от COVID-19. Всего от опасной инфекции за время пандемии скончалось 16 740 пациентов в России. К счастью, за выходной также были выписаны 3 133 человека, а значит, число победивших коронавирус выросло до 736 101 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус за сутки обследовали 8 тысяч пациентов.