В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 8 тысяч человек

По данным оперативного штаба на 10:00 17 августа, за сутки в Северной столице проверили на коронавирусную инфекцию 8 027 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 462 жителя Петербурга, из которых 159 находятся в обсерватории, 94 соблюдают домашнюю самоизоляцию, 209 человек — контактные. Кроме того, в Единую региональную службу по вопросам коронавируса зарегистрировано 142 обращения за сутки.

В службу экстренных вызовов поступило 35 звонков. Также семь человек оповестили ответственные органы о своем возвращении на территорию России из-за границы. В Городскую службу скорой помощи звонили восемь раз, в полицию обращались один раз. Остальные звонки носили справочный характер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новосибирский «Вектор» перешел ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса.