Центр «Вектор» перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса

Центр &#171;Вектор&#187; перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса
Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — сказала Попова. Фото: pixabay.com

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу клинических испытаний препарата, который сможет защитить россиян от COVID-19.

Об этом в понедельник, 17 августа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам руководителя ведомства, все добровольцы, принявшие участие в исследованиях «Вектора» чувствуют себя хорошо, отрицательных реакций на вакцину, как и побочных эффектов от неё, на данный момент не выявлено.

Первые 12 человек были привиты разработкой «Вектора», препаратом «ЭпиВакКорона», 12 августа. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, за которыми сейчас наблюдают специалисты. Затем будет принято решение о дальнейшей вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина разработанная Центром имени Гамалеи доступна для жителей России с 15 августа.

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