Вакцина центра Гамалеи станет доступна россиянам с 15 августа

Препарат передан на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». Фото: pixabay

Препарат передан на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». Фото: pixabay

Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина была передана на экспертизу. В середине августа препарат может быть выпущен в гражданский оборот.

Регистрация вакцины планируется на 10-12 августа, после чего потребуется от 5 до 7 дней, чтобы препарат прошел проверку в Росздравнадзоре, и 15 августа вакцина уже поступит в оборот.

Как сообщил «Интерфакс», после экспертизы вакцины будет составлен полный пакет документов, которые пройдут проверку и поступят в Минздрав.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки на Covid-19 проверили более 12 тыс. человек.