В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 12 тысяч человек

В Северной столице медики ежедневно проверяют горожан на коронавирус. За сутки специалисты успели обследовать 12,971 тыс. человек.

Об этом стало известно в среду, 29 июля. Под меднаблюдением находятся 1,278 тыс. человек. Из них двое помещены в обсерватор, 1,082 тыс. — на самоизоляции, 194 — контактные.

Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, обработано 334 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 64 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса.