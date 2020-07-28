Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса

В них примут участие пять добровольцев, первый из них уже привит.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Центр «Вектор» закончил разрабатывать вакцину от коронавируса и уже приступил к ее клиническим испытаниям. Пока что в них примут участие только пять человек, одного из которых уже привили. В дальнейшем программу испытаний хотят расширить. Ранее о тестировании вакцины объявили сотрудники НИЦЭМ.

Ожидается, что первые прививки россиянам начнут ставить в августе, об этом говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Начнут с граждан, находящихся в группе риска, а также тех, кто вынужден контактировать с коронавирусными пациентами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро. Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.