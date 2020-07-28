Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса

Центр &#171;Вектор&#187; приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса
Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

В них примут участие пять добровольцев, первый из них уже привит.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Центр «Вектор» закончил разрабатывать вакцину от коронавируса и уже приступил к ее клиническим испытаниям. Пока что в них примут участие только пять человек, одного из которых уже привили. В дальнейшем программу испытаний хотят расширить. Ранее о тестировании вакцины объявили сотрудники НИЦЭМ.

Ожидается, что первые прививки россиянам начнут ставить в августе, об этом говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Начнут с граждан, находящихся в группе риска, а также тех, кто вынужден контактировать с коронавирусными пациентами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро. Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина вектор коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после новости о заболевании Лукашенко
Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй ...
На Комендантском крупная авария: несколько машин затрудняют проезд
Россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получат 10 тыс. рублей ...
Дуров раскритиковал корпорацию Apple
В российских кинотеатрах устроят премьеры десяти фильмов
Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас стали родителями