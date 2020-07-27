Массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро

Массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Прививки считаются гарантией защиты общества от распространения эпидемий. Фото: Pixabay

Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он отметил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса в ближайшее время невозможна. Ее необходимо начинать только в 2021 году – не раньше. Эксперт понимает, что важно как можно скорее защитить группу риска, врачей, но тотальная вакцинация не может произойти в ближайшее время.

Сергеев подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько она будет эффективной – врачам нужно наблюдать за антителами на протяжении полугода. Поэтому стоит набраться терпения и пока что носить средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании у кошки обнаружили коронавирусную инфекцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве от коронавируса скончались 10 пациентов
Массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Кравцов рассказал, что изменится в школах с 1 сентября
В детских лагерях нет ни одной вспышки коронавируса
Тимати основал новую компанию по работе с артистами
Путин и Эрдоган поговорили по телефону
Футболисты назвали Дзюбу лучшим игроком чемпионата
В Великобритании у кошки обнаружили коронавирусную инфекцию