Массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро

Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он отметил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса в ближайшее время невозможна. Ее необходимо начинать только в 2021 году – не раньше. Эксперт понимает, что важно как можно скорее защитить группу риска, врачей, но тотальная вакцинация не может произойти в ближайшее время.

Сергеев подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько она будет эффективной – врачам нужно наблюдать за антителами на протяжении полугода. Поэтому стоит набраться терпения и пока что носить средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании у кошки обнаружили коронавирусную инфекцию.