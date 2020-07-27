В Великобритании у кошки обнаружили коронавирусную инфекцию

Первый случай в Соединенном Королевстве заболевания у кошки, у которой ранее оказался инфицирован хозяин, официально подтвержден.

Симптомы у животного практически не были заметны, болезнь протекала легко, а спустя несколько дней наступило выздоровление. Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Сообщение о данном случае опубликовало министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Однако, представители ведомства уверяют, что именно животные заразить людей не в состоянии. Хоть случай и подтвержден официально, пока нельзя утверждать, что кошка могла заразить других животных или людей.

Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит соблюдать все меры предосторожности. Если хочется погладить любимца, следует помыть руки до и после данной приятной процедуры.

До этого случаи инфицирования среди кошек уже выявлялись и в других странах. Но специалисты уверены, что эпидемия среди животных невозможна.

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