Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

Американские ученые выяснили, каким способом можно минимизировать стресс питомца, например, при визите к ветеринару. Оказалось, кошек отлично успокаивает музыка.

Однако им подойдет не всякое звучание: рок-концерты или классические симфонии вряд ли помогут любимцу успокоиться. Согласно исследованию специалистов, у кошек есть своя музыка. К таким звукам относятся те, что похожи на сосание котенком молока или кошачье мурлыкание.

Композитором особенной, успокаивающей музыки является виолончелист Дэвид Тэйе. Музыкант отмечает, что диапазон слуха у кошек на две октавы обширнее, чем у людей и это также необходимо учитывать при создании кошачьих мелодий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты петербургского ЛЭТИ предложили излечивать СДВГ у собак при помощи искусственного интеллекта.