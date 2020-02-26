Ученые ЛЭТИ вместе с искусственным интеллектом помогут собакам

Специалисты из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ предложили обнаруживать и лечить СДВГ у собака с помощью искусственного интеллекта.

В результате совместной работы петербургских, израильских и британских ученых, при содействии французской ветеринарной клиники Тивольвер, удалось создать инструмент, способный устанавливать наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности у собак. Данное заболевание подразумевает под собой возможную агрессивность животного или его неряшливость, что плохо отражается на его жизни и жизни владельца. Об этом сообщают Минобрнауки России.

На помощь пришло уникальное средство. Искусственный интеллект, который был создан с нуля. Интеллект может автоматически анализировать движения животного по видео, которое снимают специально на поведенческой консультации.

Всего было изучено 12 собак, которые лечились от подобного заболевания и 12 собак, у которых симптомов болезни не наблюдалось. Учеными были выведены три закономерности в движениях животных, у которых может быть СДБГ — скорость движения, большой охват пространства, частные смены направления во время движения.

Система искусственного интеллекта работает на нейронной сети, которая была обучена 6 тысячами аннотированных кадров собак.

Данный проект может помочь при диагностике болезни. А пользоваться им будут практикующие ветеринары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что искусственный интеллект поможет в создании антибиотиков.