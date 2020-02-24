Искусственный интеллект поможет в создании антибиотиков

Ученые из Массачусетского технологического института в США (MIT) смогли создать компьютерную программу, способную к самообучению, которая смогла найти девять веществ, которые могут использоваться как антибиотики.

Данная новость считается прорывной для медицины, ведь это открытие может существенно облегчить борьбу с эпидемиями и спасти много людей.

Это уже не первый случай использования искусственным интеллектом поиска антибиотиков. Но лишь данная программа смогла сделать существенный шаг в нужном направлении. Об этом сообщает журнал Cell.

К сожалению, искать новые антибиотиками старыми способами становится всё проблематичнее. Бактерии приспосабливаются ко всем условиям и могут противостоять лекарствам. Даже пенициллин, который в свое время спас много жизней, и стал настоящим открытием, спустя три года перестал быть таким эффективным для борьбы с бактериями.

К тому же, большинство бактерий не размножается в лабораторных условиях.

Ученые из института MIT позволили своей программе изучить все возможные химические соединения, чтобы найти необходимые. Программа обнаружила 23 возможных вещества. После этого из них выбрали самые лучшие по эффективности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что искусственный интеллект не даст водителям использовать телефон за рулем.