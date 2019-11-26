Искусственный интеллект не даст водителям использовать телефон за рулем

Искусственный интеллект не даст водителям использовать телефон за рулем
На данный момент ведутся разработки. Фото: pixabay.com

Российские компании проводят разработки по созданию систем, которые будут следить за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Данная система сможет также считывать уровень усталости человека за рулем.

Эта система будет функционировать на базе искусственного интеллекта. С помощью камер данные о состоянии водителя будут передаваться в систему. Программа сможет также считывать мимику водителя, движение глаз.

Разработкой данной системы занимаются «Яндексе», «НПО «Импульс»», «Итэлма».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мнению экспертов, обязательная установка российского ПО на смартфоны может спровоцировать всплеск продажи «серой» продукции, особенно марки Apple и недорогих смартфонов. Установка на телефоны российского ПО, которую хотят сделать обязательной в 2020 году, может сократить ассортимент телефонов в России.

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