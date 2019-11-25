Обязательная установка российского ПО может поднять цены на смартфоны

Обязательная установка российского ПО может поднять цены на смартфоны
Отечественный рынок может покинуть такой гигант, как Apple. Фото: pixabay.com

По мнению экспертов, это может спровоцировать всплеск продажи «серой» продукции, особенно марки Apple и недорогих смартфонов.

Установка на гаджеты российского программного обеспечения перед продажей, которую хотят сделать обязательной в 2020 году, может значительно сократить ассортимент смартфонов в России, а также увеличить их стоимость. Не так давно Госдума в третьем чтении одобрила соответствующий законопроект. Аналитики считают, что это станет причиной высокой активности «серого» рынка техники.

На телефонах должны быть установлены заранее российские поисковики, соцсети и антивирусы. Закон нацелен на содействие развитию российских софтверных компаний и расширению рабочих мест. Минкомсвязь, в свою очередь, уже разработал перечень российских ПО, объединяющий более 5 тысяч программ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты поделились способами защиты смартфона от небезопасных приложений.

гаджеты российское ПО смартфоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — ...
В Петербурге снизились продажи новых квартир
9% россиян не планируют заводить детей
Кровельщик из зарубежья погиб, упав с 10-метровой высоты в Юкках
В декабре «Союзмультфильм» покажет новую серию «Умки»
Бузова заподозрили в краже статуэтки-премии «Нового радио»
Обязательная установка российского ПО может поднять цены на смартфоны
Создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне