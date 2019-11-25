Обязательная установка российского ПО может поднять цены на смартфоны

По мнению экспертов, это может спровоцировать всплеск продажи «серой» продукции, особенно марки Apple и недорогих смартфонов.

Установка на гаджеты российского программного обеспечения перед продажей, которую хотят сделать обязательной в 2020 году, может значительно сократить ассортимент смартфонов в России, а также увеличить их стоимость. Не так давно Госдума в третьем чтении одобрила соответствующий законопроект. Аналитики считают, что это станет причиной высокой активности «серого» рынка техники.

На телефонах должны быть установлены заранее российские поисковики, соцсети и антивирусы. Закон нацелен на содействие развитию российских софтверных компаний и расширению рабочих мест. Минкомсвязь, в свою очередь, уже разработал перечень российских ПО, объединяющий более 5 тысяч программ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты поделились способами защиты смартфона от небезопасных приложений.