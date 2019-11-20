Эксперты рассказали как избежать установку небезопасных приложений

С их помощью злоумышленники могут украсть конфиденциальную информацию. Фото:pixabay.com

С их помощью злоумышленники могут украсть конфиденциальную информацию. Фото:pixabay.com

Эксперты отметили категории приложений, которые не стоит устанавливать на свой смартфон.

В данный список попали приложения, которые требуют дорогостоящую подписку, например: астрологические прогнозы, гадания, предсказания, гороскопы. Также речь зашла и о поддельных приложениях. Зачастую подделывают игры, социальные сети, в них вставляют вредоносную рекламу. С помощью данных схем злоумышленники могут украсть личные данные пользователя. С гаджетами на Android нужно избегать APK файлов, которые загружаются на телефон из сети, сообщили в Hi-tech Mail.ru.

Владельцем смартфонов также стоит быть осторожнее с полномочиями, которыми они наделяют приложения. Иногда доступ к камере или телефону может сыграть хакерам на руку.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект о запрете на продажу компьютеров и смартфонов без установленного российского программного обеспечения одобрили в первом чтении.