В Госдуме поддержали законопроект о запрете на продажу смартфонов без российского ПО

В Госдуме поддержали законопроект о запрете на продажу смартфонов без российского ПО
Авторами законопроекта выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Фото: pixabay.com

Законопроект о запрете на продажу компьютеров и смартфонов без установленного российского программного обеспечения был одобрен в Госдуме в первом чтении.

Предполагается, что с 1 июля 2020 года на отдельные виды устройств будет распространяться обязательство об установке ПО российского производства. В этот список входят смартфоны, компьютеры и телевизоры с поддержкой Smart-TV. Точный перечень товаров будет сформирован властями в дальнейшем, как и порядок установки ПО.

Отмечается, что законопроект направлен на развитие отечественных IT-компаний и позволит корпорациям оказаться в высококонкуретной среде с зарубежными производителями. Кроме того, новый закон призван защищать права потребителей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Госдуме внесли предложение по ограничению количества разрешений на такси.

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