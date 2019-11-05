В Госдуме предложили ограничить разрешения на такси

В России могут ограничить число разрешений на такси. Фото: pixabay

В России могут ограничить число разрешений на такси. Фото: pixabay

В России могут ограничить число разрешений на такси, с таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на слова Старовойтова, это решение необходимо для поддержки баланса спроса и предложения на рынке, а также для обеспечения заработка таксистов. При этом сервисы извозчиков считают, что такое нововведение приведет к росту цен на такси и возвращению черного рынка.

Издание отмечает, что в Госдуме речь о регулировании такси шла еще в минувшем августе. Тогда предлагалось запретить иностранцам без российского водительского удостоверения работать водителями такси, а также ввести обязательную аттестацию водителей на знание города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали в четыре раза чаще ездить на такси.