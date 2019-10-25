Петербуржцы стали в четыре раза чаще ездить на такси

Эксперты портала Яндекс.Деньги изучили траты жителей Петербурга на содержание автомобилей, автоуслуги и поездки на такси.

Аналитики выяснили, что самый большой средний чек на запчасти и автоаксессуары оказался в Петербурге. В среднем петербуржцы тратят на это 3709 рублей. При этом средний показатели по России составляет 1632 рубля. Об этом в gazeta.spb.ru сообщает пресс-служба «Яндекс.Денег».

Помимо этого, жители Северной столицы оказались на втором месте по расходам на такси. За год число поездок петербуржцев на такси выросло в четыре раза. Средняя стоимость такси в городе составляет 790 рублей, в то время как по стране этот показатель составляет 233 рубля.

На бензин петербуржцы тратят порядка тысячи рублей, а на техобслуживание и ремонт — 3,6 тысяч рублей. А шиномонтаж и мойка в среднем обходится в 692 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали активнее вкладываться в строящееся жилье.