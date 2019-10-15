Петербуржцы стали активнее вкладываться в строящееся жилье

За 9 месяцев текущего года количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 24% по сравнению с этим же периодом 2018 года.

По информации Росреестра, с января по сентябрь 2019 года договоров на право собственности зарегистрировано на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. Жители Северной столицы активно занялись квартирным вопрос: узакониванием и приобретением жилья.

Также, петербуржцев вновь заинтересовали новостройки. Горожане активно участвуют в долевом строительстве: за 9 месяцев заключили на 24% больше сделок, чем с января по сентябрь 2018 года.

Кроме того, в этот период зафиксирован рост в 1% договоров по ипотеке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что продажи жилья в новостройках упали почти на 10%. Продали на 300 тысяч кв. м. меньше, чем в прошлом году.