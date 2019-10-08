Продажи жилья в новостройках в Петербурге упали на 9,4%

За девять месяцев в Петербурге и пригородах продали 3,2 млн кв. метров строящегося жилья. Это на 300 тыс. кв. метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи жилья в новостройках упали на 9,4%, сообщается в исследовании консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

При этом, как отмечает руководитель центра Ольга Трошева, такой объем спроса можно считать нормой. В прошлом году ажиотаж был зафиксирован в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета и реальным увеличением стоимости квартир, пишет ТАСС.

За девять месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 5,8% в черте города и на 5,9% в пригородах, составив 110,5 тыс. рублей за кв. м и 74,1 тыс. рублей соответственно.

Ранее Gazeta.SPb goda, что стоимость квартир в новостройках в Ленобласти, по данным экспертов, до конца 2019 года останется на текущем уровне.