Президент Венесуэлы хочет работать водителем автобуса

Политик мечтает вернуться на прежнюю работу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признался, что мечтает снова стать водителем автобуса. Он уверяет, что вернется на прежнюю работу, когда покинет свой пост. Об этом телеканал VTV.

Политик разоткровенничался во время встречи с работниками транспортной отрасли. Мадуро заявил, что однажды оставит президентский пост и будет служить стране как рабочий.

«Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий»,

— заявил он.

Напоминаем, что Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году. До этого он состоял в профсоюзе работников метро – с этого и началась его политическая карьера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МИД Колумбии снова обвинил Мадуро в поддержке повстанцев.