Лучшие районы Санкт-Петербурга для покупки жилья, их преимущества и недостатки

Нужно обратить внимание на то, что у Санкт-Петербурга, если сравнивать с Москвой, административное деление устроено более просто. В целом, город состоит из 18 районов, которые географически находятся на островах и по обоим берегам Невы.

С давних времен наиболее предпочтительными в плане проживания считаются центральные районы города и районы, которые к нему примыкают. Естественно, что земли под застройку в этих местах практически не осталось и массовое строительство уходит на окраины, где пока осталось место для создания широкой городской инфраструктуры.

На популярность таких районов влияет большое количество различных факторов, и чем больше их сходится, тем популярнее район и тем выше в нем стоимость жилья.

Транспортная доступность

Фактор транспортной доступности один из важнейших, который покупатели жилья рассматривают при прочих равных. По статистике, почти половина покупателей жилья покупали или готовы были купить квартиру в районах, где проживали до этого. В большинстве случаев это мотивировалось плохой транспортной инфраструктурой новых районов.

Но поскольку именно на эту болевую точку последнее время обращалось самое пристальное внимание, проблема отпала и у людей появилась возможность купить привлекательную для них недвижимость в районах новостроек, но с удобным транспортным обеспечением.

Как и в любом крупном городе, в Петербурге нет районов, которые бы в полной мере удовлетворяли всем требованиям по транспортному обеспечению. Поэтому критерием оценки района становятся такие факторы, как удаленность от станции метро, длина ветки метро до центра или загруженность транспортных магистралей при использовании собственного автомобиля.

Если говорить о метро в плане транспортной коммуникационной системы, то эта инфраструктура лучше развита в Адмиралтейском и Центральном районах, где размещены соответственно 9 и 11 станций. В то же время, являясь как бы узловыми, именно они в часы «пик» страдают от перегрузок. В какой-то мере для тех, кто пользуется метрополитеном, более удобны Выборгский, Невский и Московский районы, где сосредоточены от 6 до 8 станций. Поэтому пассажирам этих районов легче добраться до КАД и ЗСД, чем пассажирам, проживающим в центре.

Инфраструктура

Кроме транспортного обеспечения, важным фактором является инфраструктура бытовых условий, которые созданы в районе для проживания. Лидерами по этому показателю можно назвать Петроградский, Адмиралтейский, и Центральный районы и Васильевский остров. Именно здесь сосредоточено основное количество больниц, школ, детских садов, магазинов, торговых и развлекательных центров. Следом за этими районами можно назвать Приморский, Выборгский, Невский, Калининский, которые считаются спальными районами. Они больше обеспечены социальными учреждениями и магазинами, чем различными офисами, бизнес – центрами и развлекательными заведениями.

Экология

На сегодняшний день многие покупатели при выборе района стали уделять особое место состоянию экологической обстановки. Основными покупателями являются достаточно молодые люди с детьми, которые хотят обеспечить им свежий воздух, простор, зеленые парки и лужайки.

Лучшими в этом плане в городе считаются Курортный и Петродворцовый районы.

Престиж

Когда у покупателей есть деньги, то они пытаются найти наиболее комфортабельное жилье в дорогих сегментах недвижимости, таких как люкс и премиум класса. Такое жилье в Петербурге в основном сосредоточено в старых районах города Петроградском, Василеостровском и на Крестовском острове, где проживают знатные люди города и сохраняется элитная инфраструктура прошлого с ее архитектурой и ландшафтами. Менее престижны в этом плане Выборгский, Московский и Приморский районы, о новостройках в этих локациях может мечтать уже большее количество людей. В них застройщики ориентируются на жилье в сегментах «бизнес» и «комфорт».

Самые застраиваемые районы города

Последнее время по количеству продаваемых квартир лидируют Приморский, Московский и Выборгский районы.

Их привлекательность в основном базируется на транспортной доступности, благоприятной экологии и строительством элитного сегмента жилья. Московский район привлекателен большим количеством торговых центров, неплохими транспортными развязками, неплохой экологической обстановкой. Но стоимость жилья в этом районе уже выше средней цены по городу.

Более динамично развивается Приморский район города, потому что он ориентирован не только на жилищную застройку, но и создание структуры для бизнеса в виде офисов. В то же время близкое расположение Курортного района, обеспечивает району экологическую защищенность.

Выборгский район города сейчас больше ориентирован на строительство домов индивидуальных серий и быстро насыщается торговыми площадями, занимая уже четвертое место в городе по этому показателю. Жилье, которое здесь строится, находится в основном в среднем и высшем ценовых диапазонах.