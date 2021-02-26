Следком не стал возбуждать дело против силовика, ударившего женщину в живот ногой на митинге

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Следственный комитет и МВД отказались открывать уголовное дело на полицейского, пнувшего в живот петербурженку Маргариту Юдину на несанкционированном митинге 23 января.

Правозащитник Динар Идрисов, который подал заявление о преступлении, рассказал, что по истечении 30 дней пришел в отдел полиции, чтобы узнать о результатах проверки. Ему сообщили, что правоохранители отказали в возбуждении дела, сейчас бумага находится на подписи у начальства, передает «Фонтанка».

Напомним, в ходе акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина подошла к силовикам, уводивших мужчину в автозак, и спросила причину задержания. В ответ полицейский пнул женщину ногой в живот, в результате чего Юдина упала и получила травму головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге.