В Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге

Петербуржцы создали петицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудника полиции, ударившего Маргариту Юдину ногой в живот в ходе несогласованного митинга 23 января.

Петиция появилась на сайте Change.org. Она адресована Следственному комитету РФ, Генеральной прокуратуре РФ и МВД России.

Как говорится в тексте, в ходе протестной акции 54-летняя петербурженка увидела, что стражи порядка задержали молодого парня и спросила, за что его задерживают. В ответ на это один из силовиков без предупреждения ударил женщину ногой в живот. В результате она упала и ударилась головой об асфальт. Ей вызвали скорую, после чего ее доставили в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Отмечается, что причастный к происшествию сотрудник полиции все еще не установлен, хотя в СМИ распространялись публикации, согласно которым он приходил к потерпевшей в палату и извинялся.

«Если мы позволим этот случай «спустить на тормозах» — мы получим очень важный прецедент, очередное документальное подтверждение того, что сотрудники полиции могут совершенно немотивированно и безнаказанно нападать на граждан России», — заявляют авторы петиции.

От правоохранительных органов требуют возбуждение уголовного дела по статье 286 ч.3 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали.