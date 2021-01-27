В Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге

В Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге
Полицейский толкнул женщину в ходе несогласованной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фото: скриншот "Неизданное | Санкт-Петербург"

Петербуржцы создали петицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудника полиции, ударившего Маргариту Юдину ногой в живот в ходе несогласованного митинга 23 января.

Петиция появилась на сайте Change.org. Она адресована Следственному комитету РФ, Генеральной прокуратуре РФ и МВД России.

Как говорится в тексте, в ходе протестной акции 54-летняя петербурженка увидела, что стражи порядка задержали молодого парня и спросила, за что его задерживают. В ответ на это один из силовиков без предупреждения ударил женщину ногой в живот. В результате она упала и ударилась головой об асфальт. Ей вызвали скорую, после чего ее доставили в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Отмечается, что причастный к происшествию сотрудник полиции все еще не установлен, хотя в СМИ распространялись публикации, согласно которым он приходил к потерпевшей в палату и извинялся.

«Если мы позволим этот случай «спустить на тормозах» — мы получим очень важный прецедент, очередное документальное подтверждение того, что сотрудники полиции могут совершенно немотивированно и безнаказанно нападать на граждан России», — заявляют авторы петиции.

От правоохранительных органов требуют возбуждение уголовного дела по статье 286 ч.3 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
маргарита юдина митинг новости СПб петиция полицейский уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МФЦ Петербурга сменят режим работы с 1 февраля
Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального
В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Зоосад в годы блокады»
Онищенко поддержал ослабление ограничений в Петербурге: отмены каких ...
Преподавателя СПбГЭУ могут уволить за отрицание Холокоста
Петербургский суд прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово» ...
Жители Петербурга просят заменить «краба» и «креветку» ...
Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП