Петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали

Петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали
Полицейский толкнул женщину в ходе несогласованной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фото: скриншот "Неизданное | Санкт-Петербург"

Петербурженку Маргариту Юдину, которую сотрудник полиции ударил ногой в живот на акции 23 января, вновь отвезли в больницу из-за ухудшения состояния.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Как сообщила правозащитная организация «Команда 29», представляющая интересы потерпевшей, их адвокат Евгений Смирнов приехал к Юдиной для обсуждения деталей дела, но обратил внимание на то, что ей стало хуже. Правозащитник отвез женщину в больницу.

«Команда 29» отметила, что перед этим у дома петербурженки собрались сотрудники прокуратуры и, скорее всего, органов опеки. Они заявили, что пришли разъяснить Маргарите ее права.

Адвокат сообщил, что он приехал почти одновременно с представителями органов. Силовики настойчиво пытались провести беседу с Юдиной. Смирнов спросил их о цели визита, на что они ответили, что это не связано с «последними событиями».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что получившая удар в живот от полицейского петербурженка обратится в СК.

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