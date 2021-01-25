Получившая удар в живот от полицейского петербурженка обратится в СК

Женщина, которая получила пинок в живот от ОМОНовца на несогласованной акции в Петербурге, намерена обратиться в следственный комитет. Об этом рассказал адвокат Евгений Смирнов из правового объединения «Команда 29».

По его словам, о намерении женщины обратиться в следственный комитет в объединении узнали из СМИ. Об этом сообщили «РИА Новости».

Накануне женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время несогласованной акции в Петербурге женщина вышла навстречу ОМОНавцам, видимо, собираясь что-то спросить, но один из людей в форме оттолкнул её, пнув ногой в живот. В результате пострадавшая отлетела на асфальт и ударилась головой.