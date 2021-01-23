В Петербурге ОМОНовец ударил участницу протестной акции ногой в живот

В субботу, 23 января, на площади Восстания сотрудник ОМОНа во время задержания одного из участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального ударил ногой в живот женщину.

Инцидент попал на видео еще одного петербуржца, вышедшего на субботнюю протестную акцию. Он опубликовал запись в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, как группа ОМОНовцев ведет куда-то молодого человека. В это время им навстречу вышла женщина, видимо, собираясь что-то спросить, но один из людей в форме оттолкнул её, пнув ногой в живот.

В результате пострадавшая отлетела на асфальт и ударилась головой. О состоянии женщины пока ничего неизвестно, однако ей потребовалась госпитализация. Напомним, что участники незаконного митинга требуют освобождения оппозиционера Алексея Навального, заключённого под стражу до 15 февраля за нарушение правил отбывания условного срока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле выставочного центра «Манеж» митингующий внезапно напал на инспектора ДПС.