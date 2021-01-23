В центре Петербурга участник протестной акции напал на инспектора ДПС

Информации о состоянии пострадавшего инспектора ДПС пока нет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Информации о состоянии пострадавшего инспектора ДПС пока нет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 23 января, возле выставочного центра «Манеж» в Северной столице участник несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального напал на сотрудника ГИБДД.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина в темной одежде некоторое время стоял рядом с инспектором ДПС, а затем внезапно развернулся и ударил правоохранителя кулаком в лицо. Не ожидавший нападения полицейский упал на асфальт. Злоумышленник сразу же скрылся в толпе протестующих, поэтому сначала вместо него под подозрение попал другой человек. Вскоре невинно задержанного отпустили, розыск истинного нарушителя продолжается.

О состоянии пострадавшего стража правопорядка информации пока нет. Хулигана, ударившего инспектора ДПС, привлекут к ответственности.

Напомним, что сегодня по всей стране проходят незаконные массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по возвращению в Россию за нарушение правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru писала, как провели субботу сторонники Навального в Петербурге.