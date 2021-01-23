Петарды и файеры, масса задержанных, перекрытый Невский и толпы в метро: как в Петербурге митинговали сторонники Навального

В субботу, 23 января, в Петербурге прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Gazeta.SPb рассказывает и показывает, как это было.

Несколько сотен людей около часу дня собралось на Сенатской площади. Митингующие толпились у газона и в центре, хлопая в ладоши и свистя. В то же время правоохранители призывали граждан разойтись. Позднее начались задержания, которые в результате приобрели массовый характер. Отметим, что само несанкционированное мероприятие к тому моменту еще не началось.

Сотрудники ОМОНа и полиции брали протестующих под руки и спокойно отводили к автобусам. К 14:00 набралось уже два из них. Постепенно заканчивались места в третьем. Среди «пассажиров» были петербуржцы самых разных возрастов. По примерным подсчетам, задержанными оказались около 200 человек.

Однако не все митингующие вели себя спокойно. В стражей порядка порой летели снежки. Организованная группа несовершеннолетних пыталась прорвать оцепление. Неизвестные даже взорвали петарды. Не обошлось и без потасовки, в результате которой пострадала женщина. Ей оказали помощь и отвели в безопасное место. Позже начались довольно жесткие задержания. Задерживали в том числе и журналистов.

Около 15:00 большая группа протестующих двигалась в сторону Дворцовой площади. К этому моменту стало известно, что на незаконную акцию в Петербурге вышли более 3 тысяч человек. Позднее эта цифра практически удвоилась. А еще в руках у митингующих были замечены ёршики.

К 16:00 образовалось две колонны. Одна двигалась от Морской набережной по Невскому проспекту, где чуть раньше оказались перекрытыми целых две полосы движения. Отметим, что нарушители могут быть серьезно наказаны, ведь Госдума ввела закон об уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог.

Другая часть граждан подтянулась к станции метро «Гостиный двор». Путь им преграждали автобусы. Несмотря на продолжение массовых задержаний, протестующие и не думали расходиться.

Тем временем приближающихся к ним единомышленников, которые шли по проезжей части, удалось при помощи машин с мигалками вытеснить на тротуар.

Спустя еще какое-то время митингующим удалось дойти до Марсова поля. Побыв там какое-то время, поскандировав провокационные лозунги, позажигав файеры и поснимав происходящее на телефоны, они постепенно маленькими группками начали расходиться. Однако такая размеренность не помогла возвращающимся домой избежать столпотворения в метро. Подземка, по словам ее пресс-службы, едва справлялась с пассажиропотоком.

Отметим, что перед несанкционированной акцией в поддержку Алексея Навального в одной из социальных сетей была заблокирована группа о митинге в Петербурге. В городе появились ограждения, в частности у станции метро «Гостиный двор», Дворцовой и Сенатской площадей, Александровского сада, Исаакиевского собора и на Невском проспекте. Были перекрыты несколько пешеходных мостов: Троицкий, Благовещенский и Дворцовый.

Также в полдень на время закрылись несколько станций городской подземки, например, «Адмиралтейская» и «Площадь мужества». По данным пресс-службы «Петербургского метрополитена», это произошло в связи с ремонтными работами. Кроме того, жители Петербурга обратили внимание на проблемы с сотовой связью. Горожане, по их словам, не могли зайти в интернет и воспользоваться мессенджерами.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У известного блогера есть две условные судимости. Первая — по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей, вторая — по делу «Ив Роше», связанная с хищением свыше 30 миллионов рублей.