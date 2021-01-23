В Петербурге начались массовые задержания протестующих

В Петербурге начались массовые задержания протестующих
Сторонников Навального массово задерживают в городе. Фото: Gazeta.SPb.ru

Жителей Северной столицы задерживают сотрудники полиции. Горожане вышли на незаконную акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Протестующие столпились в центре города, – большое количество людей можно увидеть на Сенатской площади и у Гостиного двора. Также митингующие частично продвинулись за ограждения Александровского садика.

Сторонников Навального массово задерживают в городе. Фото: Gazeta.SPb.ru

Задерживают сотрудники ОМОНа и полиции. Подводят петербуржцев спокойно к автозакам. Происходит это каждые несколько минут. Людей ведут в автобусы. Примерно, задержанных около 200 человек.

Кроме этого, некоторые протестующие ведут себя максимально противоправно. В полицейских летят снежки, а также организованная группа несовершеннолетних пытается прорвать оцепление. Также произошла потасовка, которая закончилась тем, что пострадала женщина в возрасте. Ей оказали помощь на месте столкновения и отвели в сторону.

Сторонников Навального массово задерживают в городе. Фото: Gazeta.SPb.ru

В целом, основная масса протестующих двинулась к Адмиралтейству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержания новости СПб полиция протесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка пострадала в ходе протестных акций за Навального
В России снизилась заболеваемость гриппом
В Петербурге начались массовые задержания протестующих
В Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений
Блогера Варламова задержали на протестной акции в Москве
Манукян заверил, что не изменял Бузовой
С Сенатской площади увезли два автобуса с задержанными на акции за Навального
В Петербурге 8 тысяч детей посетили кружки и секции