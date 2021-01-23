В Петербурге начались массовые задержания протестующих

Жителей Северной столицы задерживают сотрудники полиции. Горожане вышли на незаконную акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Протестующие столпились в центре города, – большое количество людей можно увидеть на Сенатской площади и у Гостиного двора. Также митингующие частично продвинулись за ограждения Александровского садика.

Задерживают сотрудники ОМОНа и полиции. Подводят петербуржцев спокойно к автозакам. Происходит это каждые несколько минут. Людей ведут в автобусы. Примерно, задержанных около 200 человек.

Кроме этого, некоторые протестующие ведут себя максимально противоправно. В полицейских летят снежки, а также организованная группа несовершеннолетних пытается прорвать оцепление. Также произошла потасовка, которая закончилась тем, что пострадала женщина в возрасте. Ей оказали помощь на месте столкновения и отвели в сторону.

В целом, основная масса протестующих двинулась к Адмиралтейству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального.