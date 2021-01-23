Стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального

В России проходят несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранительные органы задержали уже более 200 человек в 25 городах.

Согласно данным портала ОВД-Инфо, на данный момент известно о 237 задержанных за правомерные действия на несогласованных митингах. Люди выходят на улицы, чтобы поддержать Алексея Навального, который находится в заключении.

Отметим, что больше всего задержаний зафиксировано в Новосибирске. Там сотрудники полиции отвезли в участок уже 56 человек. На втором месте Хабаровск – 28 задержанных россиян. Тройку замыкает Владивосток – 27 человек.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального.