Стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального

Стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального
Полиция задерживает протестующих. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России проходят несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранительные органы задержали уже более 200 человек в 25 городах.

Согласно данным портала ОВД-Инфо, на данный момент известно о 237 задержанных за правомерные действия на несогласованных митингах. Люди выходят на улицы, чтобы поддержать Алексея Навального, который находится в заключении.

Отметим, что больше всего задержаний зафиксировано в Новосибирске. Там сотрудники полиции отвезли в участок уже 56 человек. На втором месте Хабаровск – 28 задержанных россиян. Тройку замыкает Владивосток – 27 человек.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержанные навальный полиция протесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Ленэкспо» могут открыть пункты вакцинации от COVID
Станция «Невский проспект» закрыта на выход
Судимый петербуржец, нарядившийся в форму сотрудника Росгвардии, задержан
Стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального
Ученые доказали, что организм человека «помнит» COVID
Экс-спортивный директор ЦСКА назвал Семака деревянным
«Билайн» опровергает информацию о сбоях в сети
В День Ленинградской Победы Петербург будут убирать тщательнее обычного