Полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального

В Северной столице правоохранительные органы подготовились к началу незаконного митинга сторонников политика Алексея Навального. Возле метро «Гостиный двор» появились ограждения.

Об этом стало известно накануне, 22 января. Информацию о ограждениях сообщили в Telegram-канале «Апология протеста».

Отметим, что именно возле метро «Гостиный двор» сторонники оппозиционера планируют завершить несогласованный митинг. Кроме этого, в течение недели полицейские уже задерживали активистов на этом месте. Около 50 человек были направлены в отделения за незаконные одиночные пикеты. Среди них были муниципальные депутаты и журналисты.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после отравления. Его обвиняют по нескольким уголовным делам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что к Резнику пришла прокуратура после выступления в ЗакСе.

В своем выступлении депутат сказал фразу «власть народу и свободу Навальному». Максима Резника предупредили о недопустимости таких высказываний.