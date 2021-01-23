Полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального

Полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального
У Гостиного двора появились ограждения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Северной столице правоохранительные органы подготовились к началу незаконного митинга сторонников политика Алексея Навального. Возле метро «Гостиный двор» появились ограждения.

Об этом стало известно накануне, 22 января. Информацию о ограждениях сообщили в Telegram-канале «Апология протеста».

Отметим, что именно возле метро «Гостиный двор» сторонники оппозиционера планируют завершить несогласованный митинг. Кроме этого, в течение недели полицейские уже задерживали активистов на этом месте. Около 50 человек были направлены в отделения за незаконные одиночные пикеты. Среди них были муниципальные депутаты и журналисты.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после отравления. Его обвиняют по нескольким уголовным делам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что к Резнику пришла прокуратура после выступления в ЗакСе.

В своем выступлении депутат сказал фразу «власть народу и свободу Навальному». Максима Резника предупредили о недопустимости таких высказываний.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гостиный двор навальный новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего ...
В Петербурге у пенсионерки украли икону Христа Спасителя и машинку ...
Девушка устроила стрельбу из окна дома на Художников и попала в психушку
В России минимум новых больных Covid-19 за сутки с 11 ноября
Пассажир трамвая в Петербурге решил не оплачивать проезд и ограбить кондуктора
Петербург снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом: 3 056 новых ...
В петербургской квартире 3-месячная девочка умерла при загадочных обстоятельствах
Фильм «Союз спасения», снятый в Петербурге, получил несколько премий ...