К Резнику пришла прокуратура после выступления в ЗакСе

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник сообщили о приходе к нему домой сотрудников прокуратуры. Открывать дверь политик отказался.

Об этом парламентарий сообщил накануне, 22 января. Он написал в своем Facebook-аккаунте, что сотрудники ведомства совершили визит поздно вечером. Прокурора заинтересовало выступления Резника в ЗакСе два дня назад.

Отметим, что в своем выступлении депутат сказал фразу «власть народу и свободу Навальному». Максима Резника предупредили о недопустимости таких высказываний.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в Москве после прибытия из Германии. Он обвиняется в нескольких уголовных делах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года. Свое мнение Макаров выразил после заявления депутата Максима Резника, который призвал обеспечить задержанному Алексею Навальному свободу.