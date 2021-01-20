Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров ответил на рассуждения депутата Максима Резника о прибытии и задержании Алексея Навального. Он сравнил блогера с «броневичком» и революцией 1917 года.

Об этом председатель заявил на очередном заседании депутатов Законодательного собрания Петербурга в среду, 20 января. Свое мнение Макаров выразил после заявления депутата Максима Резника, который призвал обеспечить задержанному Алексею Навальному свободу.

На данное высказывание председатель ЗакСа ответил тем, что поддержка оппозиционера ведет к катастрофе, а сам приезд блогера похож на прибытие Ленина в 1917 году 4 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции.

Напомним, Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Берлина. Московское УФСИН заявило, что задержание оппозиционера связано с иском о замене условного срока наказания на реальный по делу «Ив Роше».