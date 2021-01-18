«Это беззаконие»: Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции

Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции в Химках. Фото: скриншот Instagram

Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции в Химках. Фото: скриншот Instagram

Оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.

Видеообращение Навального из «зала суда» опубликовано в его Instagram-аккаунте. По его словам, на открытом заседании Химкинского суда рассматривается вопрос о его взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

Он подчеркнул, что не понимает, почему судебное заседание проходит в полиции. Навальный отметил, что никто не был уведомлен о суде, повестки также не было.

«Я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс», — сказал политик.

Помимо этого, Навальный потребовал пустить на заседание журналистов, которые собрались у здания отделения полиции. Он указал на то, что в зале находятся журналисты только двух СМИ и пресс-служба ГУВД.

Напомним, Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Берлина. Московское УФСИН заявило, что задержание оппозиционера связано с иском о замене условного срока наказания на реальный по делу «Ив Роше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный дал комментарий после прилета в Москву.