«Совершенно счастлив»: Навальный дал комментарий после прилета в Москву

Оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии после лечения из-за возможного отравления. Политик прокомментировал свое возвращение домой.

Алексей Навальный сказал, что он совершенно счастлив вернуться домой. День прилета он назвал самым счастливым за последнее время.

«Я прилетел сюда и могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом. Меня все спрашивают, боишься или не боишься», – рассказал политик в интервью журналистам иностранного агента «Настоящее время».

Напомним, что оппозиционер прилетел в Москву сегодня, 17 января, самолетом авиакомпании «Победа».

Кроме этого, политик добавил, что он не боится задержания, так как «уголовные дела сфабрикованы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту.