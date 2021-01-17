«Совершенно счастлив»: Навальный дал комментарий после прилета в Москву

«Совершенно счастлив»: Навальный дал комментарий после прилета в Москву
Основатель ФБК Алексей Навальный. Архив. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии после лечения из-за возможного отравления. Политик прокомментировал свое возвращение домой.

Алексей Навальный сказал, что он совершенно счастлив вернуться домой. День прилета он назвал самым счастливым за последнее время.

«Я прилетел сюда и могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом. Меня все спрашивают, боишься или не боишься», – рассказал политик в интервью журналистам иностранного агента «Настоящее время».

Напомним, что оппозиционер прилетел в Москву сегодня, 17 января, самолетом авиакомпании «Победа».

Кроме этого, политик добавил, что он не боится задержания, так как «уголовные дела сфабрикованы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
берлин москва навальный оппозиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге расширили список купелей для купаний на Крещение
В Петербурге откроют еще 50 пунктов для вакцинации
Жителей Петербурга ожидают -8 градусов в начале недели
Сердар Азмун присоединился к «Зениту» на сборах в Дубае
Петербуржцев поздравила Матвиенко с Днем прорыва блокады Ленинграда
Навального задержала полиция после приземления в Шереметьево
«Совершенно счастлив»: Навальный дал комментарий после прилета в Москву
Жителей европейской части России ожидает «нервная погода»