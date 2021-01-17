Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту

Оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию из Берлина после лечения. Самолет с политиком, подлетая к Москве, решил изменить курс и приземлиться не во Внуково, а в Шереметьево.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Данные о прилете самолета изменились на сайте воздушной гавани Москвы Внуково. Там сообщается, что самолет вынужден приземлиться на запасной аэропорт, – Шереметьево.

По предварительной информации, курс был изменен уже на подлете к Внуково. Пилот изменил решение о посадке после получения данных, что в аэропорту сломалась техника для расчистки полос от снега.

Отметим, что Навальный летит рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» с другими пассажирами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный объявлен в розыск с декабря прошлого года. Политика добавили в этот список за то, что он не отмечается по условному делу.