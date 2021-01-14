Навальный объявлен в розыск с декабря прошлого года

Оппозиционер Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря прошлого года. Политика добавили в этот список за то, что он не отмечается по условному делу.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на документы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), розыскное дело по Навальному было открыто 27 ноября. Однако в сам федеральный розыск политика поместили только 29 декабря. Причиной стало то, что оппозиционер, как ранее условно осужденный, обязан отмечаться.

Последний раз свои обязанности Навальный выполнял 23 ноября. Он сообщил в органы, что находится на реабилитации в Германии. Больше от него сообщений не поступало. Кроме этого, политик не назвал точную дату для возвращения в Россию. В итоге, было принято решение объявить оппозиционера в розыск, так как он может уклоняться от контроля.

Напомним, что ранее Навальный анонсировал свое возвращение домой. Политик планирует вернуться в Москву в ближайшее воскресенье, 17 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный призвал вводить санкции против богатейших россиян.