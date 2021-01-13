Навальный назвал дату возвращения из Германии

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию из Германии 17 января. Об этом политик написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

О своем возвращении в Россию Алексей Навальный заявил в среду, 1 января. По словам оппозиционера, только сегодня он осознал, что вполне здоров и может отправиться домой.

«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт «Победа» и купил билеты», – заявил Алексей Навальный.

Таким образом, политик прибудет в Москву в воскресенье, 17 января.

Напомним, что Навальный находится в Германии. Там он оказался после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Пилот принял решение экстренно посадить борт и оказать помощь Навальному. В итоге, оппозиционер был доставлен в клинику в Омске. Через несколько дней его решили перевести в берлинскую клинику Шарите.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, Навальный призвал вводить санкции против богатейших россиян.