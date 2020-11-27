Навальный призвал вводит санкции против богатейших россиян

Он считает, что нужно наказывать в первую очередь ближайшее кружение Путина.
Оппозиционер Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным делам Европейского парламента и рассказал, против кого иностранные государства должны вводить санкции. Об этом пишет РБК.
Блогер отметил, что наказывать нужно в первую очередь богатейших людей страны – олигархов, которые входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.
Напоминаем, что главной причиной для ввода санкции стало присоединение Крыма в 2014 году. Инцидент с отравлением Навального также стал поводом для раздумий о вводе дополнительных ограничений.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии заявили, что «Новичок» нашли сразу на нескольких предметах в деле Навального.