В Германии заявили, что «Новичок» нашли сразу на нескольких предметах в деле Навального

В Германии заявили, что &#171;Новичок&#187; нашли сразу на нескольких предметах в деле Навального
В Германии продолжают размышлять о причинах госпитализации Навального. Фото: https://vk.com/navalny

Ядовитое вещество обнаружили не только на бутылке с водой.

В Германии заверили, что в инциденте с Алексеем Навальным было сразу несколько предметов со следами вещества из группы «Новичкок». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии».

Отмечается, что подробности разглашать не собираются, а также не хотят говорить о составе яда, так как боятся «распространения». Напоминаем, что Навальному стало плохо по дороге в Москву. Его госпитализировали из самолета в омскую больницу, потом блогера перевезли в Берлин в клинику «Шарите».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил о нежелании продолжать «пустую дискуссию» об отравлении Навального.

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