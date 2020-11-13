Песков заявил о нежелании продолжать «пустую дискуссию» об отравлении Навального

Нет смысла продолжать «пустую дискуссию» об обстоятельствах отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать высказанную главой МИДа Сергеем Лавровым версию о том, что блогер был отравлен в самолете по пути в Германию или в берлинской клинике «Шарите», он комментировать отказался.

Как сообщил ТАСС, Песков ответил, что ему «к сказанному нечего добавить».

Напоминаем, что Навального госпитализировали с отравлением еще 20 августа. Ему стало плохо в самолете по пути в Томск. Российские врачи предположили, что причиной плохого самочувствия стал резкий перепад уровня сахара в крови

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Лаврова. Он считает, что Навального могли отравить в Германии.