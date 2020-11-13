Лавров считает, что Навального могли отравить в Германии

Он отметил, что в России следы боевого отравляющего вещества в организме блогера не нашли.

Глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что отравить блогера Алексей Навального могли не в России, а в Германии. Он не исключает, что боевые отравляющие вещества попали в организм оппозиционера во время транспортировки за границу или уже в клинике «Шарите». Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Навального госпитализировали с отравлением еще 20 августа. Ему стало плохо в самолете по пути в Томск. Российские врачи предположили, что причиной плохого самочувствия стал резкий перепад уровня сахара в крови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за дела Навального. По словам Лаврова, решения немецких властей по делу Навального не соответствуют международным обязательствам и являются недопустимыми.