Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за дела Навального

Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за дела Навального
Глава МИД Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Российские власти подготовили ответные ограничения на введенные Евросоюзом санкции из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции, которые коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, решения немецких властей по делу Навального не соответствуют международным обязательствам и являются недопустимыми.

Министр отметил, что у Кремля есть все основания полагать, что вещества, которые отравили политика, попали в его организм во время его транспортировки в ФРГ либо уже там.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем».

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