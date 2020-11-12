Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за дела Навального

Российские власти подготовили ответные ограничения на введенные Евросоюзом санкции из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции, которые коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, решения немецких властей по делу Навального не соответствуют международным обязательствам и являются недопустимыми.

Министр отметил, что у Кремля есть все основания полагать, что вещества, которые отравили политика, попали в его организм во время его транспортировки в ФРГ либо уже там.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем».