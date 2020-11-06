МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем»

Навальный отрицает высказывания российских властей о постановочном отравлении и планирует вернуться после восстановления. Фото: https://vk.com/navalny

Навальный отрицает высказывания российских властей о постановочном отравлении и планирует вернуться после восстановления. Фото: https://vk.com/navalny

Министерство иностранных дел (МИД) РФ сделало официальное заявление по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отравленного по пути из Томска в Москву.

По мнению ведомства, все случившееся является «срежиссированным спектаклем» и привлечением «политического ангажированного руководства ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия)». В министерстве считают, что никакого отравления не было, а целью «дилетантской» постановки был «очередной санкционный «выстрел» в адрес России».

Сам Навальный иронично относится к заявлением властей: «Устал смеяться», — пишет политик. Напомним, что оппозиционер находился в коме с 20 августа по 7 сентября и был перевезён на лечение в Берлин, где сейчас проходит реабилитацию. Евросоюз обвиняет в отравлении Алексея Москву и в связи с этим ввел ряд новых санкций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что политик намерен как можно скорее вернуться на родину.