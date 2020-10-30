Навальный уточнил, когда вернется в Россию

Навальный уточнил, когда вернется в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram

Оппозиционер хочет оказаться на родине как можно быстрее.

Алексей Навальный рассказал, когда планирует вернуться в Россию. Об этом пишет «Интерфакс». Оппозиционер признался, что чувствует себя намного лучше, но все еще «какие-то вещи не починились». Блогер надеется, что сможет восстановиться полностью и после этого сразу вернуться на родину.

«Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее. Моя задача как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же»,

— сказал оппозиционер.

Навальный добавил, что врачи не знают, как много времени потребуется на излечение. Напоминаем, что блогеру стало плохо в конце августа на борту самолета. Его госпитализировали в Омске, а затем увезли лечить в Германию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навального упрекнули в злоупотреблении правом гостя в Германии.

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