Навального упрекнули в злоупотреблении правом гостя в Германии

Навального упрекнули в злоупотреблении правом гостя в Германии
Оппозиционер Алексей Навальный с супругой. Фото: Instagram @navalny

Жители Германии недовольны поведением и высказыванием российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он злоупотребил правом гостя.

Письма читателей опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Читатели обратили внимание на оскорблениях в адрес бывшего канцлера Герхарда Шредера. Навального также осудили Навального за националистические и ксенофобские заявления.

Еще один читатель оказался недоволен критикой Навального проекта «Северный поток – 2».

Как писала gazeta.spb.ru, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что лично дал поручение отпустить Алексея Навального в Германию. При этом глава государства пояснил: у Навального могли возникнуть проблемы, связанные с судебным следствием и уголовным делом. К президенту обратилась жена оппозиционера.

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