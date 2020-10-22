Владимир Путин сообщил о своем поручении отпустить Навального в Германию

Владимир Путин сообщил о своем поручении отпустить Навального в Германию
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram

Президент России Владимир Путин заявил о том, что он лично дал поручение Генпрокуратуре отпустить Алексея Навального в Германию, после отравления в Томске. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что у Алексея Навального были проблемы, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Из-за этого оппозиционера не могли отпустить в Германию.

«Как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, Владимир Путин, говоря о Навальном, подчеркнул, что если власти хотели бы кого-то отравить, то вряд ли бы потом отправили его на лечение.

Также президент России, общался с одним из европейских коллег по поводу того, чтобы отправить российских специалистов в Германию для совместного расследования по Навальному.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Алексей Навальный назвал имена людей, которые оплатили ему лечение в клинике «Шарите».

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