Навальный раскрыл имена людей, оплативших его лечение в клинике «Шарите»

"Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления", - добавил политик. Фото: Instagram @navalny

"Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления", - добавил политик. Фото: Instagram @navalny

Оппозиционный политик Алексей Навальный, в данный проходящий реабилитацию в Германии после отравления, рассказал, кто оплатил дорогостоящий частный перелет в клинику «Шарите» и его последующее лечение там, а также расходы на жизнь в Германии.

Подробный отчет о тратах с именами всех, кто помог Алексею в сложной ситуации, политик опубликовал в своем Instagram. Наиболее затратным был перелет спецрейсом в немецкую клинику: Навального, находящегося в коме, погрузили в на частный борт в специальной капсуле. Это стоило 79 тысяч евро (около 7 млн рублей по текущему курсу), и оплату на себя взял бизнесмен Борис Зимин.

Лечение в клинике «Шарите» также обошлось во внушительную сумму — 49,9 тысяч евро (примерно 4,5 млн рублей). Здесь траты между собой поделили основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов. Чичваркин также продолжает оплачивать реабилитационный период Навального в Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению германского МИД, Россия не хочет принимать факты по делу Навального.